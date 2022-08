Street food a Formia, evento annullato: “Motivi tecnici e amministrativi”

Salta l’atteso appuntamento con lo street food, il cibo da strada. “Vi comunichiamo che l’evento TTSFood previsto a Formia dal 12 al 15 agosto, purtroppo è stato annullato per motivi tecnici e amministrativi non dipesi da noi”, hanno reso noto martedì via social gli organizzatori.

“Tutti noi che per settimane abbiamo lavorato a questa grande tappa, per farvi vivere un weekend e un Ferragosto unico, siamo fortemente dispiaciuti. In tantissimi non vedevate l’ora di esserci e per questo siamo ancora più amareggiati.”