Sicurezza sul territorio, le segnalazioni dalle frazioni al lungomare

Cavi a terra scatta la segnalazione. E’ quanto riscontrato nei giorni scorsi dai volontari Anc Sabaudia mentre stavano transitando nella frazione di Molella in prossimità con l’incrocio di via Montenero. Si tratta presumibilmente di cavi Telecom. Oltre al disservizio che potrebbe verificarsi per gli utenti, i volontari coordinati dal maresciallo Cestra hanno evidenziato che considerando la frequenza con cui si verificano gli incendi a bordo strada in questo periodo, il cavo potrebbe facilmente prendere fuoco. Una questione di sicurezza quindi.

Altra segnalazione dei volontari Anc sempre in tema di sicurezza, questa volta da via Pedemontana dove a pochi metri da Torre Paola ignoti sono finiti fuori strada in prossimità della curva che porta all’interno di una proprietà privata. L’ennesimo incidente nello stesso punto, un tratto da tempo non più segnalato e piuttosto buio nelle ore notturne. Qualcuno ha anche pensato di rimuovere qualche metro più avanti il cartello che indica la sosta a pagamento, in un’area dove comunque, si “opta” per la sosta selvaggia o per aree parcheggio fai da te all’interno della foresta del Parco e tra gli eucalyptus.