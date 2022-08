Mare accessibile a tutti, l’ordinanza per i consorzi al Circeo

Controlli congiunti di Polizia Locale e tecnici comunali per garantire l’accesso in spiaggia, riflettori accesi sui consorzi in via Terracina. Sono sette complessivamente i varchi trovati chiusi con paletti e sbarre all’interno dei residence, passaggi che in teoria dovrebbero consentire l’accesso al mare. Ma è davvero possibile?

Nello specifico cinque accessi sono risultati chiusi e comunque provvisti di sbarre e paletti due sono risultati aperti ma comunque inaccessibili per lo stesso motivo. Per questo è stata emessa un’ordinanza dal Settore Demanio Marittimo per garantire “la libera fruizione degli accessi pedonali e per portatori di handicap che collegano in forma diretta la pubblica Via Terracina con l’arenile demaniale tramite le strade private dei predetti condomìni/consorzi”.





Il provvedimento è stato notificato agli amministratori dei consorzi che ora dovranno fare rimuovere gli “ostacoli”. Gli accertamenti e l’iter per l’apertura dei varchi era iniziato nel 2021 ora è arrivata anche l’ordinanza.