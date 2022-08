Incendio ieri pomeriggio al confine tra Itri e Formia in zona Piroli, dove a causa dell’ennesimo rogo estivo è stato sospeso – per motivi di sicurezza – il traffico ferroviario sulla tratta Roma-Napoli via Formia.

Il blocco dei treni è durato circa un’ora. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco e le Associazioni Fenice di Gaeta e E.C.S. di Scauri anche la Protezione Civile di Ver Sud pontino di Formia