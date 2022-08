VIDEO – Festa tragica a Formia, uomo di Minturno muore in piscina

Un dramma improvviso avvenuto durante una festa privata tenutasi sabato sera a Formia, in località Santo Janni: un 32enne di Minturno, Arcangelo Moscaritolo, è morto per un trauma cranico dopo un tuffo in piscina, calibrato male. Ogni soccorso di è rivelato vano.





L’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, e nello specifico dei carabinieri della Stazione formiana, coordinati dalla Procura della repubblica di Cassino. La salma dell’uomo, figlio dell’ex comandante della Stazione dei carabinieri di Minturno, Giovanni Moscaritolo, è stata trasferita nell’obitorio cittadino per accertamenti.