Inaugurate ad Aprilia 4 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici

L’amministrazione comunale informa che sono state inaugurate 4 nuove stazioni Enel X Way per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Comune di Aprilia diventa così sempre più sostenibile, attento all’ambiente ed alla mobilità green grazie alle nuove infrastrutture Enel X Way Italia di cui una di tipologia Fast, che permette la ricarica veloce in corrente continua, fino a 75kW, di due auto elettriche.





Oltre a quelle già presenti sul territorio, Il progetto green del Comune di Aprilia prevede in totale 7 infrastrutture Enel X Way per un totale di 14 punti di ricarica, tra cui 4 Pole – che permettono di ricaricare contemporaneamente due veicoli in corrente alternata – 1 Fast e 1 HPC (High Power Charging) in fase di attivazione per la ricarica ultraveloce, fino a 300kW.

All’inaugurazione, avvenuta in via Carroceto, erano presenti il sindaco Antonio Terra, l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, il geometra Alessandra Placidi, la Responsabile territoriale Public Sales di Enel X Way Italia Paola Cuomo ed il Project Manager Delivery Area Centro, Loreto Ventura.

Le nuove stazioni di ricarica sono state installate nelle seguenti zone: via delle Regioni (2 colonnine con 4 punti ricarica), via Portogallo, via Carroceto e via Toscanini angolo via Ugo La Malfa (una colonnina con 2 punti ricarica ogni stazione). Il Comune di Aprilia sta portando avanti con Enel X Way un articolato Piano di infrastrutturazione che, nell’ambito del Protocollo siglato nei mesi scorsi, prevede l’installazione di 14 punti di ricarica a uso pubblico, di cui 2 Fast e 4 Ultrafast, che permettono una ricarica veloce.

Inoltre nel comune di Aprilia, all’interno di una struttura privata ma ad accesso pubblico, è disponibile anche un JuiceMedia, un’infrastruttura innovativa che consente di offrire contemporaneamente la ricarica elettrica e servizi di advertising multimediali.

“Il Comune di Aprilia vuole essere parte attiva nei progetti di transizione ecologica ed ha accolto subito la proposta di Enel X Way, ha commentato il sindaco di Aprilia Antonio Terra, andiamo a completare l’offerta con ulteriori colonnine di ricarica elettrica e incrementare i servizi per i cittadini, sia residenti sia in transito, in punti sensibili come davanti alle scuole. Si tratta di un’opportunità per i cittadini dalla doppia valenza, da una parte il piano strizza l’occhio alla sostenibilità ambientale e dall’altra rappresenta una scommessa tecnologica”.

“Grazie alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, il territorio di Aprilia, che si trova in una posizione strategica lungo la tratta verso Roma, diventa sempre più green e attento a favorire lo sviluppo della una mobilità sostenibile. Ora il nostro impegno è finalizzato a completare in tempi brevi il Piano di installazioni previsto dal Protocollo”, afferma Paola Cuomo, Responsabile territoriale Public Sales di Enel X Way.