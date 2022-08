Neonati al mare: 4 prodotti indispensabili

Portare i neonati in vacanza è senza dubbio un’ottima idea: contrariamente a quanto pensano alcune mamme, infatti, ai bambini piccoli fa molto bene respirare l’aria del mare e non c’è alcuna controindicazione legata alla loro tenera età. Bisogna tuttavia organizzarsi a dovere, perché quando si viaggia con un neonato al seguito sono diverse le cose a cui pensare e da portare con sé per ogni evenienza.

Oggi vedremo nel dettaglio quali sono i prodotti per la cura del corpo che non possono mai mancare e che bisogna sempre ricordare di mettere in valigia quando si va al mare con un neonato.





#1 Crema solare SPF 50

Tra i prodotti per la cura del corpo che non ci si può proprio permettere di dimenticare quando si va al mare con un neonato troviamo la crema solare: vero e proprio must have, indispensabile per proteggere la pelle delicata del bambino dai raggi solari. Attenzione però: conviene acquistarne una di buona qualità, evitando di prenderla al supermercato perché potrebbe non garantire le giusta protezione e non funzionare da vera barriera per i raggi solari.

#2 Crema lenitiva per neonati

Altrettanto utile è una buona crema lenitiva appositamente pensata per la pelle delicata dei neonati, che necessita di accorgimenti particolari. A casa così come al mare, un prodotto di alta qualità è l'alleato indispensabile di ogni neo genitore perché consente di risolvere le numerose problematiche della cute che potrebbero interessare il neonato. Dalla pelle secca a quella arrossata per via dei pannolini, la crema lenitiva è sempre utilissima e conviene ricordarsi di portarla con sé anche e soprattutto quando si va al mare visto che salsedine, sabbia e sole potrebbero creare qualche problema al bimbo.

#3 Pannolini per il mare

Tra i prodotti davvero molto utili per i neonati al mare troviamo anche i pannolini appositi per fare il bagno, che a differenza di quelli classici non si gonfiano quando il piccolo entra in acqua e garantiscono il massimo del comfort sia in spiaggia che in piscina. In commercio se ne possono trovare di varie tipologie e marche.

#4 Salviettine igienizzanti

Un vero e proprio must have anche al mare sono infine le salviettine igienizzanti, comode tutti i giorni quando si ha un neonato ma in modo particolare quando ci si trova al mare. Permettono infatti non solo di pulire le manine o il culetto del bimbo prima del cambio pannolino ma anche di igienizzare il ciuccio caduto per terra o altri oggetti che potrebbero necessitare di un’accurata pulizia prima di entrare in contatto con il piccolo.