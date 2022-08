Il Circeo scelto per il lancio della nuova Range Rover Sport

San Felice Circeo, assieme ad altre sei località, è stato scelto da Jaguar Land Rover per l’esposizione temporanea della nuova Range Rover Sport. A fare da sfondo alla nuova vettura progettata dalla casa automobilistica, sarà piazza Vittorio Veneto, nel cuore del centro storico del paese, dove l’auto è esposta da ieri, 4 agosto, sino al 7 agosto prossimo.

“Per il nostro paese – commentano dall’amministrazione comunale, che con delibera di Giunta ha concesso il patrocinio morale all’iniziativa – si tratta di un’importante opportunità. Già nel 2021, e prima ancora nel 2019, il Circeo era stato scelto da Jaguar Land Rover Italia per l’esposizione delle proprie autovetture. Quest’anno ci è giunta una nuova richiesta per un’altra esposizione e l’abbiamo accolta con piacere, in quanto ci consentirà di far conoscere ulteriormente il nostro paese in Italia e nel mondo grazie a una delle case automobilistiche più prestigiose”.





Basti infatti pensare che la sola pagina Facebook di Land Rover Italia, dove vengono pubblicate le immagini delle esposizioni e dei luoghi che le ospitano, conta ben 16 milioni di follower. Per la Summer Preview studiata per la nuova Range Rover Sport, sono state scelte in totale solamente sette località, tra cui San Felice Circeo (le altre sono Favignana, Courmayeur, Rimini, Pietrasanta, Cagliari e Marina di Varazze).

“Come amministrazione – concludono quindi dal Comune – siamo profondamente convinti che il nostro territorio abbia molto da poter offrire in termini di attrattività. È proprio per questo motivo che siamo impegnati in progetti di promozione e valorizzazione finalizzati allo sviluppo turistico del paese. Iniziative come quella di Land Rover vanno proprio in questa direzione, contribuendo a rafforzare il prestigio del marchio “Circeo” in Italia e nel mondo”.