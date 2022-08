Elezioni a Latina, per Europa Verde il tema distintivo è l’ambiente

Europa Verde entra a gamba tesa nella campagna elettorale di Latina, dove, il prossimo 4 settembre si vota in 22 sezioni come previsto dalla sentenza del Tar. Di fatto Europa Verde entra nella campagna elettorale con una difesa dell’ambiente e per il sindaco uscente Damiano Coletta, attaccando lo sfidante Vincenzo Zaccheo.

“La spossante e talvolta soporifera afa estiva, le vacanze per molti già prenotate, le passeggiate del dopo cena in Corso della Repubblica o al mare non ci devono ingannare. La nostra città e la nostra nazione sono di fronte ad appuntamenti epocali che segneranno il nostro futuro.





Inizia ufficialmente la campagna elettorale per il voto in 22 sezioni di Latina per l’elezione del Consiglio Comunale, di fatto un ballottaggio tra Zaccheo e Coletta, ma che potrebbe anche portare una rivoluzione nello stesso Consiglio Comunale.

Uno dei temi che a nostro avviso farà la differenza tra i candidati sarà l’ambiente. Ci auguriamo che il dibattito sia incentrato sulle questioni ambientali e sulla qualità della vita.

Riportiamo qui di seguito degli esempi, alcuni riguardanti opere già avviate da parte dell’amministrazione Coletta, altre di più ampio respiro.

Ulteriore ampliamento delle piste ciclabili, oltre a quella già in costruzione dal centro cittadino al mare.

Riduzione del consumo del suolo. Dal recentissimo rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) nel 2021 il 15,2% del territorio comunale, pari a 4221 ettari, risulta costruito o impermeabilizzato, mentre nel solo 2021 sono stati coperti 6,32 ettari. Sì invece alla riqualificazione, riuso del suolo o rinaturazione di zone degradate.

Completamento della raccolta differenziata porta a porta, con ulteriori azioni per l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto alla riduzione dei rifiuti e all’uso di imballaggi riutilizzabili.

Ampliamento e cura delle aree verdi, realizzazione dei parchi fluviali.

Installazione di pannelli solari fotovoltaici sugli edifici pubblici con obiettivo finale l’autonomia energetica e conseguente notevole risparmio a medio termine. Il Comune dovrebbe essere promotore e catalizzatore delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che permetteranno a gruppi di cittadini o imprese di realizzare impianti di energie rinnovabili.

Acqua: in attesa di una attuazione del Referendum per la pubblicizzazione del servizio idrico, fare pressione su Acqualatina per ridurre le perdite (quasi il 72% di perdite secondo i dati dell’ARERA).

Riqualificazione della marina con attenzione ad eventuali opere che possano avere effetti indesiderati e controproducenti sul litorale.

Guardare oltre a progetti più ambiziosi, comunque già allo studio, quali ad esempio quello di portare la stazione ferroviaria a Latina.

Tenere sempre massima attenzione sulle bombe ambientali, in teoria inattive, ma ancora presenti (e per sempre) nel nostro territorio: la discarica di Borgo Montello e la centrale nucleare e adoperarsi per l’assoluta tutela del Parco Nazionale.

Siamo preoccupati che, con l’eventuale elezione a Sindaco dell’onorevole Zaccheo, molti di questi aspetti non vengano considerati o ci possano essere addirittura delle regressioni.

Il voto dei parlamentari europei delle destre a favore dell’introduzione del nucleare e del gas fossile nella tassonomia energetica dell’Unione Europea ci fa pensare che, quando ancora non si è riusciti a smantellare le centrali esistenti, potrebbero essere costruite nuove centrali, costosissime e a lunghissimo impatto: un’eredità a nostro avviso inaccettabile per le future generazioni.”