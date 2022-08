Agricoltura a Cisterna: incremento del 50% per l’assegnazione annuale del gasolio agevolato

Crisi economica e siccità del comparto agricolo e nuove agevolazioni per i lavoratori agricoli del territorio del comune di Cisterna di Latina.

La Regione Lazio, su sollecitazioni delle Organizzazioni Agricole Professionali anche del nostro territorio, ha dato il via libera all’incremento del 50% di gasolio agricolo. La maggiorazione è relativa al quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato per i lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica che richiedono interventi nel secondo semestre del 2022.

Gli interessati alle agevolazioni, al fine della relativa assegnazione da parte dello Sportello U.M.A., dovranno comprovare, al momento della richiesta, di aver già ritirato il quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato secondo i valori tabellari stabiliti dal Decreto Mipaaf del 30 dicembre 2015.

La richiesta di integrazione delle assegnazioni dei prodotti petroliferi deve essere presentata entro il 31 ottobre 2022 presso L’Ufficio U.M.A. del Comune, che è a disposizione degli utenti il mercoledì dalle 8,30 alle 14,00 ed il giovedì dalle 15,00 alle 18,00.

“Intendo ringraziare pubblicamente l’Assessore Onorati, per l’importante misura adottata a sostegno degli agricoltori – afferma l’assessore all’Agricoltura, Emiliano Cerro – Già negli ultimi nostri colloqui avvenuti anche alla presenza dell’On. La Penna, apprendevo proprio della volontà dell’Assessore di approntare misure adeguate alla particolare situazione critica nazionale ed internazionale. Il provvedimento che aumenta del 50% il quantitativo annuo di carburante agricolo per le aziende, va nella giusta direzione, di tutela e sostegno di un settore che costituisce il principale volano della nostra economia locale. Confido nei prossimi giorni – ha concluso l’assessore Cerro – di avere anche un incontro diretto proprio con l’Assessore per ultimare quelle attività che sinergicamente come Comune stiamo sviluppando a tutela e nell’interesse delle principali produzioni agricole locali”.