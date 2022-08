Ponza: recuperata la barca andata a fuoco, affondato altro natante

Nella mattinata di domenica 31 luglio, si sono svolte le operazioni di recupero e rimorchio

dell’imbarcazione da diporto incendiatasi e poi affondata nella giornata di ieri nei pressi della località Frontone, Ponza.

Le operazioni sono iniziate all’alba con i primi sopralluoghi sul posto da parte della Guardia Costiera di Ponza, dei Vigili del Fuoco e della ditta specializzata incaricata del servizio, per poi proseguire con il ripristino del galleggiamento dell’unità e il suo rimorchio fino a terra ferma.





Le motovedette della Guardia Costiera di Ponza hanno garantito una cornice di sicurezza al convoglio, al fine di controllare il traffico navale e impedire ai tantissimi diportisti in zona di avvicinarsi all’area interdetta.

Le operazioni si sono concluse con successo intorno alle ore 14.00. Nel pomeriggio di domenica 31 luglio, una seconda imbarcazione – un natante da diporto di

circa 5 metri – è poi affondato a Ponza nei pressi della località denominata Cala del Core, pregiata e affollata meta di diportisti. A bordo dell’imbarcazione erano presenti 4 ragazzi, tutti in buono stato di salute e anch’essi soccorsi da alcuni diportisti presenti sul posto.

Già nel pomeriggio di domenica l’unità è stata immediatamente rimossa, senza conseguenze per l’ambiente e per i numerosi diportisti. Anche in questo caso, ulteriori indagini saranno necessarie per comprendere le cause dell’affondamento.

La Guardia Costiera di Ponza ricorda che durante la navigazione è indispensabile essere sempre vigili e prudenti, moderare la velocità in prossimità della costa ed osservare le esistenti ordinanze delle Autorità marittime, rispettando sempre le zone di mare destinate alla balneazione ed avendo cura di utilizzare gli appositi corridoi di lancio eventualmente presenti per il loro sicuro attraversamento.

Per ogni emergenza in mare è sempre possibile contattare il numero blu 1530 o anche il

numero unico di emergenza 112 per il tempestivo intervento degli uomini e mezzi della

Guardia Costiera.