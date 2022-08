Mastro 7, un gioiello che diventa realtà

Con che cosa si può celebrare un bel momento della propria vita? Magari una laurea, un compleanno, un anniversario di matrimonio, un matrimonio stesso o una qualsiasi altra ricorrenza più importante delle altre. Una cena tutti assieme mette d’accordo chiunque, ma non vanno dimenticate le fotografie e/o una festa, ma che festa sarebbe senza un regalo o un pensiero degni di nota?





Tra fette di torta, le note di una bella canzone e le tante voci festose degli invitati si cela sempre e comunque qualche bella confezioncina che, con un fiocco ed un biglietto sincero, nasconde al suo interno un prezioso contenuto. “Scavando” negli strati di carta velina ciò che ci si rigirerà tra le mani sarà dunque un bel gioiello che, in dimensioni relativamente ridotte, può essere inteso come un apprezzamento del valore della persona che lo riceve.

Ma da chi è stata realizzata questa emozione pura? Questo attimo di felicità che, con il passare del tempo, diventerà un ricordo sempre più prezioso? Se vivete in Trentino – Alto Adige, in particolar modo nei dintorni del capoluogo, allora potete scommettere come vi siano non poche possibilità che tale prezioso sia stato realizzato presso Mastro 7 gioielleria di Trento.

Anzi, per essere più precisi, forse è meglio dire che Mastro 7, più che a Trento, ha sede nella vicina frazione di Mattarello, ma queste sono solo delle specifiche “geografiche” che nulla tolgono al vero valore che si cela dietro tali porte.

Nata nel 1970, la gioielleria Mastro 7 è da oramai più di mezzo secolo un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti del bello e dello sfavillante del Trentino – Alto Adige. Grazie alla sua particolarissima filosofia, “sapere, saper fare e far sapere”, Mastro 7 ha saputo conquistare il cuore e gli occhi di una clientela ormai affezionata.

In tutto ciò non va dimenticato che, due generazioni di esperienza, un’attenzione altissima per il dettaglio ed una spiccata fantasia, aiutano non poco in questo campo. E la gioielleria Mastro 7 non fa eccezione!

Oltre alla classica compravendita, inclusa la valutazione, dei gioielli, da Mastro 7 lavora un artigiano orafo che, lavorando con mano paziente ed occhio attento, è praticamente in grado di realizzare delle creazioni esclusive fatte proprio su misura, e su indicazione, del cliente. In questo modo è proprio il caso di dirlo, da Mastro 7 “si trasformano i desideri in realtà”.

E ce ne sono davvero per tutti i gusti, pensate infatti che sono state realizzate delle apposite linee per celebrare i matrimoni e tante altre ancora che comprendono oggetti sacri, bomboniere, opere d’arte e qualunque altro prezioso possa servire per rendere ancora più speciale un determinato giorno.

Ma prestate bene attenzione perché le sorprese non finiscono qui! Da Mastro 7, infatti, i servizi e l’attenzione per le esigenze del cliente sono di casa perciò si potrà sempre contare sulla riparazione e manutenzione dei preziosi, sulla loro valutazione gratuita, sul ridimensionamento degli anelli, sulla ricostruzione totale di un gioiello ed anche sulla loro lucidatura, pulitura e rodiatura.