Zeppieri e l’obiettivo semi finale a Umago

Sulla terra rossa dell’open croato di Umago il tennista di Latina Giulio Zeppieri sta facendo vedere il meglio di ciò che è capace in questa stagione 2022 che già sarebbe da incorniciare dopo aver centrato le qualificazioni agli Internazionali d’Italia di Roma e poi al Roland Garros parigino.

Ma proprio in Croazia Zeppieri non sembra voglia accontentarsi e dopo aver centrato i primi successi in circuito Atp. Per il tennista italiano sembra che partita dopo partita maturi anche la consapevolezza di poter fare grandi cose: negli ottavi ha battuto il colombiano Galan Riveros con il punteggio di 64 36 61 e prima ancora era riuscito a sconfiggere in rimonta l’argentino Cachin36 61 64. Oggi dinanzi a sé trova lo spagnolo Zapata Miralles, favorito del pronostico secondo i bookmakers.





Ma il sogno di una possibile semi finale contro un altro spagnolo già molto affermato nel circuito, ovvero Carlos Alcaraz darà sicuramente a Zeppieri la forza di provare ad imporsi.

La partita si disputerà quest’oggi non prima delle 18 e sarà seguibile sui canali di Sky possessori del pacchetto Sport, o in streaming tramite SkyGo, Now e Tennis TV.