Sperlonga, al via i lavori di ripascimento

Sono iniziati mercoledì e andranno avanti fino alla vigilia di Ferragosto i lavori di ripascimento della costa sperlongana. Non una novità per le spiagge del litorale laziale.

A dare mandato l’Amministrazione Comunale che ha spiegato come l’ultimazione dei lavori è prevista per il 14 agosto 2022, e che i lavori si effettuano in orario non da balneazione, tra le ore 19.30 e le 8.30 del mattino.





I lavori di ripascimento manutentivo, avvengono tramite l’impiego della motonave denominata “CAPLEM” negli specchi acquei antistanti il litorale di Sperlonga, in diversi punti.