Arrestato nuovamente nell’ambito della maxi inchiesta sulle concessioni demaniali a Terracina, l’ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi è stato di nuovo rimesso in libertà.

Il gip Giorgia Castriota ha accolto la richiesta dell’avvocato Giulio Mastrobattista, che ha battuto sul tasto che le accuse per l’indagato erano le stesse per cui era finito in manette sei mesi fa, e ha revocato la misura con cui Marcuzzi era stato messo ai domiciliari.