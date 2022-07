FOTO – Fondi, brucia monte Passignano: le fiamme illuminano la città

Un vastissimo e inquietante incendio ha caratterizzato la notte tra giovedì e venerdì a Fondi con le fiamme alte su Monte Passignano che fa da sfondo alla città che si è allargato nel giro di poco e ha bruciato sterpaglie e vegetazione.

Dalla prima mattinata di venerdì sono intervenuti anche i mezzi aerei. Tanta paura per le abitazioni ai piedi del monte che si sono viste accompagnare da una pioggia di cenere e fuligine.





Sul posto i Falchi della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che hanno controllato che l’incendio non minacciasse cose o persone. L’allarme è stato lanciato già intorno alle 22.30 di giovedì.

Più tardi, intorno alla mezzanotte sono stati segnalati roghi anche in altre zona della Piana di Fondi quali sterpaglie a bordo strada di via Diversivo Acquachiara e in zona Salto di Fondi.

LE FOTO