Promozione, l’Asd Città di Lenola scalda i motori: sabato lo stage

Riparte la nuova stagione calcistica con l’A.S.D. Città di Lenola che è pronta a fare il salto di qualità e rendersi protagonista nel proprio girone del campionato di Promozione.

Già fissata la data del ritiro che prenderà il via nei pressi dello stadio comunale a partire dal 22 agosto prossimo.





Nel frattempo la società non sta certo con le mani in mano: sabato 30 luglio a partire dalle 17 presso il Campo Sportivo Falcone, Borsellino e scorta in via Carduso, avrà luogo uno stage dedicato ai più giovani.

Lo stage è rivolto a tutti i nati dal 2002 al 2006 e servirà mettere a punto sia la formazione juniores del settore giovanile che la prima squadra, dove già la scorsa stagione, molti giovani hanno trovato spazio.

La formazione della A.S.D. Città di Lenola, infatti, si continuerà a distinguere per rimettere lo sport al centro del paese, dando gli strumenti e le competenze ai giovani del territorio per poter trovare il giusto spazio nel calcio che conta.

Lo stage di sabato avverrà alla presenza del comparto tecnico della società sportiva composto: dal Direttore Sportivo Carlo Magliozzi, dell’allenatore della prima squadra, Dario Lauretti, il suo vice Arturo Pizzella, il preparatore dei portieri Salvatore Rosato e quello atletico Francesco Cimaroli e del secondo vice allenatore nonché mister della juniores Giovanbattista La Rocca.

Convito del lavoro fatto fin qui il Direttore Sportivo Magliozzi che ha spiegato: “Abbiamo cercato personale e tecnici di livello per dare ai ragazzi l’opportunità di crescere. Il team è davvero di alta qualità ed è questo il segnale che vogliamo dare ai giovani del territorio, ovvero quello di essere in grado di dare l’occasione di giocare a calcio seguiti da un gruppo professionale sentendosi a casa”.