Massima valutazione diamanti, come ottenerla

Una famosa pubblicità dice che un diamante dura per moltissimo tempo. In tal senso, questa affermazione è corretta, perché non c’è migliore investimento che quello in pietre preziose. I motivi sono diversi e risiedono, soprattutto, nel fatto che a differenza di altri prodotti finanziari, i gioielli e i metalli non si svalutano in alcun modo, non sono sottoposti a tassazione e rappresentano un asset economico fondamentale nel corso del tempo, soprattutto in periodi di crisi globale come quelli odierni. Di fronte a questi vantaggi, però, è facile accorgersi che ottenere una valutazione diamanti usati non è facile, perché in giro esistono diversi soggetti poco raccomandabili e poco qualificati, che espongono al rischio di subire una truffa.

Per questo motivo, il lavoro di IGR Diamanti Roma è quello di offrire la migliore valutazione diamanti a Roma tramite l’impiego di procedure rodate e verificate che nel corso del tempo hanno soddisfatto completamente molte persone. Ogni analisi del diamante viene accompagnata da un’apposita certificazione rilasciata a norma di legge e valevole sia all’interno del Paese, dell’Unione Europea e verso enti che si trovano su un livello internazionale. Se dopo aver ottenuto la massima valutazione dei diamanti inoltre, il cliente vuole vendere immediatamente la pietra preziosa, può richiedere una proposta di vendita conveniente, in modo da monetizzare l’investimento fatto parecchi anni fa con l’acquisto del diamante.





Come ottenere la massima valutazione diamanti a Roma

La prima cosa che la totalità delle persone fa quando vuole vendere diamante usato a Roma è quella di rivolgersi ad una banca ovvero ad un compro oro. Questi soggetti eseguono solitamente un’analisi dozzinale del diamante, formulando una proposta di vendita e una valutazione spesso molto sotto il valore del mercato sia per ragione di interesse economico che per un limite intrinseco al loro modus operandi. Per ottenere la massima valutazione dei diamanti, usati o nuovi, bisogna invere rivolgersi al gemmologo a Roma, il quale si occuperà di eseguire tutte le analisi corrette per determinare il valore effettivo della pietra: un’operazione corretta, possibile però solamente tramite specifici esami strumentali sul diamante.

L’Istituto Gemmologico a Roma è, infatti, un vero e proprio laboratorio di gemmologia, composto solamente da personale qualificato e certificato. Nel novero dei servizi di valutazione delle pietre preziose si rivolge sia ai privati che agli operatori del settore, rispettando tutte le normative nazionali e vigenti. Una volta che il diamante viene affidato a IGR Diamanti Roma per ottenere la sua massima valutazione, vengono analizzate tutte le sue caratteristiche e solo alla fine, questo, viene riconsegnato, corredato da un documento attestante la certificazione del suo valore, anche per le gemme non montate che hanno dimensioni superiori a 0,10 carati. In linea generale, si è soliti distinguere in due tipi di diamanti: quelli da investimento, utilizzati solamente come forma di risparmio futuro e i diamanti usati, soprattutto se incastonati in altri gioielli oppure in articoli di oreficeria.

Infine, dopo che aver ottenuto la massima valutazione diamante da parte dell’Istituto Gemmologico di Roma è possibile richiedere anche una specifica proposta di acquisto e vendita di diamanti a Roma. Se il prezzo di acquisto formulato non è ritenuto sufficiente, comunque, è possibile richiedere indietro il diamante continuare a conservarlo, in modo da utilizzarlo in momenti futuri. In ogni caso, la valutazione del diamante usato a Roma eseguita dall’Istituto Gemmologico sarà comunque una delle più alte che è possibile ottenere.

Come viene fatta la massima valutazione dei diamanti a Roma

IGR Diamanti Roma segue diverse procedure per arrivare a formulare la massima valutazione di un diamante. Innanzitutto, tecnici specializzati si occupano di effettuare una perizia sulla caratura e sulla purezza della pietra, due indici fondamentali attraverso cui si stabilisce l’inclusione che ha subito un oggetto prezioso e il suo valore in relazioni agli indicatori economici di riferimento. In seguito, viene valutato il colore e il taglio. Per ottenere la massima valutazione di un diamante a Roma, il colore deve essere quanto più corrispondente a quello classico della pietra preziosa, ovvero trasparente o giallo paglierino. Questo valore viene indicato all’interno di una scala di valutazione che va dalle lettera D fino alla Z. Il taglio, invece, è stabilito tenendo conto della qualità del lavoro eseguito dal professionista che ha lavorato la pietra in base alla simmetria, la politura e le proporzioni del diamante.

Alla fine di questa analisi, il committente ottiene sotto forma di documenti le perizie e certificati gemmologici che attestino il valore della pietra preziosa, garantendo la massima valutazione del diamante. Per questo motivo, chi vuole rivendere i diamanti usati e non a Roma, troverà un ottimo alleato in IGR Diamanti Roma. Oltre all’analisi dei diamanti, il novero dei servizi offerti spazia anche nell’analisi delle gemme di colore e nella verifica gemmologica di gioielli e pietre montate, una possibilità molto importante per chi ha dei gioielli che vuole dismettere. Contattando l’Istituto Gemmologico di Roma ci si garantisce rapidità, velocità e certificazione del servizio, una cosa che non avviene presso un qualsiasi compro oro. Infine, L’istituto Gemmologico di Roma garantisce la massima valutazione del diamante, formulando in seguito una proposta d’acquisto in linea con i valori del mercato, senza alcun tipo di pretesa affaristica ma pagando correttamente fino al centesimo il valore del diamante.