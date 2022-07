Mala movida a Ponza, Ciccio Nero mette i vigilantes

A Ponza torna la mala movida e la nautica Ciccio Nero mette i vigilantes a controllare il pontile, per garantire sicurezza e tranquillità ai clienti.

“Meglio prevenire”. Umberto De Maio, titolare dell’attività, spiega così la scelta di affidare a un servizio di sorveglianza privata il suo pontile e l’area di pertinenza.





Da alcuni giorni personale della Rus security di Roma, ha due addetti e un’auto di servizio nei pressi della struttura.

L’ultima decade di luglio, del resto, come fanno notare dalla nautica Ciccio Nero, “è ormai noto che l’isola viene presa d’assalto da orde di ragazzi in stragrande maggioranza minorenni, soprattutto romani, che si lasciano andare ad alcol ed altro per poi creare grandi disordini notturni sull’isola. I cosiddetti “pariolini”, anche se ormai è un fenomeno comune anche ad altri quartieri della capitale”

“Questo problema – aggiunge Ciccio Nero – non è mai stato risolto e così abbiamo deciso di rafforzare la sorveglianza della nostra attività, a tutela anche degli ospiti del pontile. Le unità sono eventualmente a disposizione della autorità locali qualora per motivi di ordine pubblico fosse richiesto il loro intervento. Purtroppo – conclude – sull’isola già si registrano i primi tafferugli nelle ore notturne e le forze dell’ordine già hanno il loro da fare, con la previsione che nei prossimi giorni la situazione possa solo peggiorare. Ripeto, meglio prevenire che curare”.