Gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia hanno posto sotto sequestro un’area di sosta in via della Lavorazione. Si tratta di un parcheggio di scambio per il mare posto sotto sequestro preventivo nella giornata di ieri.

I sigilli sono arrivati a seguito di controlli sulle autorizzazioni per il servizio che pare fossero in parte incomplete. Non si escludono nuovi accertamenti nei prossimi giorni.