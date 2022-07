Riunione straordinaria per il Consiglio comunale di Cisterna

Il presidente del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, ing. Quirino Mancini, rende noto che:

i sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, è convocato c/o il Palazzo Comunale, in aula consiliare al piano primo, in prima convocazione per il giorno Venerdì 29/07/2022 alle ore 17:00 ed in seconda convocazione per il giorno Sabato 30/07/2022 alle ore 18:00, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 157 in data 30/06/2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 163 in data 30/06/2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 160 in data 30/06/2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 154 in data 23/06/2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 167 in data 04/07/2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

7. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 171 in data 06/07/2022 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

8. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.267/2000;

9. Piano Triennale oo.pp. 2022-2024 ed elenco annuale 2022 approvazione variazione n.5 LP800037905912022005 – piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 approvazione variazione n.2;

10. Convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali distrettuali – Proroga termini scadenza;

11. Approvazione del regolamento unico distrettuale per l’assistenza delle persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza e disabilità gravissima ovvero in favore di caregivers familiari”.

