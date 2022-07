Macchine a fuoco in pieno centro, indagini in corso

Si torna a parlare di auto bruciate a Sabaudia ed è paura nella notte. E’ quanto accaduto tra sabato e domenica nel parcheggio di una palazzina in via Cesare Battisti intorno alle 2.30, un violento incendio è divampato da una macchina in sosta per poi danneggiarne altre due.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Sabaudia. Sembra che nel corso degli accertamenti sia stata rinvenuta una bottiglia con del liquido infiammabile all’interno del parcheggio. L’ipotesi più probabile è quindi quella del rogo doloso, le indagini sono comunque in corso.