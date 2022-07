Incidente sulla Migliara 47, domani i funerali di Daniel Rossi

Saranno celebrati martedì 26 luglio i funerali di Daniel Rossi, l’uomo che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica a seguito di un incidente verificatosi su via Migliara 47 tra i Comuni di Sabaudia e Pontinia.

Le esequie saranno celebrate alle 10.30 presso la Parrocchia Sacra Famiglia del Quartaccio nel Comune di Pontinia. Un tragico incidente verificatosi intorno alle 3 del mattino. Per cause da accertare la vittima ha perso il controllo dell’autocarro su cui viaggiava con un ragazzo di 29 anni. Il mezzo ha poi impattato contro un albero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo per il 43enne di Pontinia non c’è stato nulla da fare. Il passeggero è stato ricoverato d’urgenza. Domani la comunità di Pontinia, ed in modo particolare quella di Quartaccio, in lutto per la prematura scomparsa potrà dare l’ultimo saluto a Daniel Rossi.