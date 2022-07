Assicurazione moto: tutto quello che c’è da sapere sull’Assistenza Stradale

Una moto rombante di grossa cilindrata non trasmette certamente una sensazione di fragilità, ma il motociclista rimane comunque un utente fragile e, come attestato dall’ Osservatorio sulla sicurezza stradale, vi sono numerosi incidenti mortali che coinvolgono motociclisti. È l’Osservatorio stesso a segnalare, ad esempio, come nel terzo fine settimana di giugno 2022 si siano verificati 12 incidenti mortali che hanno coinvolto motociclisti, con 14 vittime complessive.

Tuttavia, anche il rischio di un guasto è un’eventualità che preoccupa parecchio un motociclista. Rimanere in panne in una zona impervia, isolata, oppure alla mercé di pesanti eventi atmosferici non è una bella esperienza per nessuno e men che meno per un motociclista.





Non a caso è invalso l’uso di partire in gruppo, soprattutto se si tratta di coprire lunghe distanze da percorrere in motocicletta. Però, tra le opzioni dell’assicurazione moto, una garanzia che non deve mai mancare all’utente è l’Assistenza Stradale, proprio per le ragioni fin qui esposte. A chi fosse alla ricerca di un’Assicurazione moto economica suggeriamo comunque di considerare l’aggiunta anche dell’Assistenza Stradale. L’eventuale minore spesa potrebbe essere largamente defraudata nel momento in cui, a causa di un guasto, si rendesse necessario l’intervento di un carro attrezzi per soccorrere o rimuovere un mezzo in panne.

Il servizio di Assistenza Stradale viene normalmente garantito H24 sia in caso di incidente che di guasto, generalmente anche all’estero. Altre personalizzazioni dell’offerta possono dipendere dalla compagnia assicurativa prescelta.

La garanzia distribuita da ConTe.it offre due differenti formule di protezione: la “Normal” e la “Plus”. La seconda è particolarmente consigliata per chi si reca all’estero, o percorre comunque lunghe distanze. Tra le opzioni disponibili possono risultare particolarmente utili le eventuali spese di albergo e prima colazione, il veicolo sostitutivo (in Italia), l’anticipo delle spese di riparazione e l’anticipo della cauzione penale.

ConTe.it un importante player nella distribuzione di polizze online e appartenente ad Admiral Group plc propone l’Assistenza Stradale prestata da IMA Italia Assistance, la cui Struttura Organizzativa è raggiungibile al numero verde 800 040 404. Per le chiamate dall’estero occorre invece comporre il numero 0039 02 241 286 23.