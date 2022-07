Venerdì a Terracina la presentazione di “Vimini freschi”

Poesia, tradizioni e riflessioni esistenziali in versi venerdì 29 luglio a Terracina, a partire dalle 17:30, con Vinicio Salvatore Di Crescenzo. L’autore presenterà il suo ultimo lavoro “Vimini Freschi” e converserà con Giovanna Marchetti. L’evento dedicato alla più armoniosa e ritmica forma di letteratura si terrà presso l’Enoteca Futura, in via Fratelli Rosselli, 33.





“Questo lavoro – recita la quarta di copertina – apre un nuovo percorso lungo il cammino dell’esistenza e coinvolge le tradizioni della nostra cultura, soprattutto quelle che ancora resistono ai mutamenti, al progresso e alla tecnologia in continuo sviluppo”. Il testo, inoltre, tratta in maniera anticonvenzionale il tema delle tradizioni italiane, come quella del vimini: un utensile semplice ma anche pratico, la cui anima è composta da un solo elemento della natura che l’ingegno e la fantasia umana sanno trasformare in un manufatto esclusivo”.

Si tratta di un progetto editoriale prodotto e realizzato dall’Associazione Culturale PAV Edizioni (Collana Aonia) con prefazione di Maria Teresa De Donato.