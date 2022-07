I ladri approfittano della festa in paese, svaligiata un’abitazione

Ancora un furto a Itri in un’abitazione lontana dal centro città. Mentre l’intero paese era partecipe ai festeggiamenti in onore della Madonna della Civita, conclusisi, venerdì sera, con il concerto di Roby Facchinetti e con gli spettacolari fuochi d’artificio che hanno attirato oltre un migliaio di persone anche dai centri limitrofi per godersi “l’incendio del castello”, i malviventi hanno perpetrato un furto.

Il colpo ha avuto luogo nella zona Cuccurone-Campoli, nella periferia orientale del paese. I ladri, infatti, hanno approfittato dell’uscita del docente e della moglie per introdursi all’interno e devastare la casa, per poi sparire nel nulla con un bottino che ancora non è stato quantificato.





Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante di Compagnia di Formia, il maggiore Michele Pascale.