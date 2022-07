Ancora un decesso in provincia di Latina legato al Covid-19, si tratta di un paziente del capoluogo pontino.

In provincia di Latina sono risultati essere 569 i nuovi casi. Il centro che ne ha fatti registrare di più ancora Latina con 181, poi Aprilia con 64, Terracina con 49, Formia con 31, Cisterna con 27, Sezze con 25, Fondi e Minturno con 21, poi via via tutti gli altri centri.





4 i ricoveri ospedalieri, 51 i guariti, oltre 500 le dosi di vaccino somministrate.

IL BOLLETTINO