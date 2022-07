Spiagge poco accessibili, quel regolamento regionale da applicare

Accesso ad ostacoli su alcuni punti del lungomare di San Felice Circeo, i consiglieri di opposizione presentano un’interpellanza. Il documento, inviato anche alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza è stato presentato nei giorni scorsi da Egidio Calisi, Rita Petrucci e Barbara Consalvi al presidente del consiglio comunale di San Felice Circeo.

Il punto di partenza è l’applicabilità del Regolamento della Regione Lazio numero 19 del 12 agosto 2016 sulla “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative” “I comuni – si legge in materia di varchi – prevedono di norma varchi di accesso all’arenile nella misura di uno ogni 300 mt di costa. Laddove nel raggio di 300 mt non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla suddetta funzione è obbligatoria la realizzazione di un varco, anche nelle more dell’approvazione del Pua comunale”. Inoltre viene stabilito che sia “fatto obbligo altresì ai Comuni di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le unità abitative, compresi i consorzi e i residence, adiacenti il demanio marittimo non ostacolino il libero e gratuito accesso all’arenile pubblico. A tal fine il Comune adotta gli opportuni provvedimenti per garantire la presenza di un varco ogni 300 metri e vigilare sulla libera fruibilità degli stessi”.





Cosa chiedono i consiglieri nell’interpellanza? Tanto per cominciare come il Comune applicherà il regolamento regionale “su tutto il territorio, specificando nella risposta l’elenco degli accessi al mare individuati in base a tale documento, la loro localizzazione, il loro stato di fruibilità, gli eventuali motivi del mancato adempimento” . Chiesta maggiore chiarezza anche per le località in cui sono le proprietà private ad impedire l’accesso al mare.