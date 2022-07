La digital transformation inizia dalla digitalizzazione dei dati

La Digital Transformation è un concetto chiave dell’era moderna, che ogni impresa dovrebbe fare proprio e comprendere in ogni sua sfumatura. L’avvento delle nuove tecnologie e delle modalità di interazione differenti rispetto al passato implica un necessario cambiamento di prospettive e una modificazione profonda delle strategie di gestione e di crescita.

La spinta alla digitalizzazione era in atto da diversi anni, ma senza dubbio eventi esterni e imprevedibili, come una crisi sanitaria su scala globale, hanno contribuito ad accelerare i percorsi di trasformazione, rendendoli non solo auspicabili ma strettamente necessari.





Il trend è ora sempre più netto e delineato e, al di là delle differenze tra azienda e azienda nel cammino verso la completa digitalizzazione, ciò che è certo è che si tratta di un cambiamento indispensabile che non si può in alcun modo arrestare e da cui non si torna indietro.

Le imprese che non hanno la lungimiranza di adeguarsi, sono purtroppo destinate a soccombere sotto la spinta di nuove realtà sempre più all’avanguardia rispetto alle esigenze del mercato e della clientela.

La digital transformation: nuovi scenari

Quando si parla di Digital Transformation spesso si pensa solamente ai più blandi cambiamenti organizzativi che le imprese adottano, come l’utilizzo di canali di comunicazione online anziché mezzi cartacei o l’introduzione di strategie di digital marketing nei processi di comunicazione.

In realtà, la trasformazione digitale è un processo molto più ampio e completo, che comprende innanzitutto un totale cambio di paradigmi e una modificazione che parte in primis dalla cultura aziendale e dalla mentalità sia del management, sia dei collaboratori. Sviluppare e coltivare un digital mindset è il primo passo per la trasformazione e l’unico modo per cogliere in tempo le concrete opportunità offerte dall’universo digitale al fine di ottimizzare i risultati aziendali.

Uno degli step principali della digital transformation è comunque senza dubbio l’abbandono degli strumenti di lavoro più tradizionali in favore di nuovi tools & workflow decisamente più virtuali. A essere dematerializzati e digitalizzati sono in primo luogo i documenti e i dati, due pilastri per la vita di ogni tipologia di impresa. Ciò si traduce nella creazione di flussi di lavoro e modelli organizzativi completamente diversi rispetto al passato, decisamente più snelli, rapidi e aperti a gestioni partecipative e remote della vita aziendale.

Adottare strategie e piattaforme di Document Management System è indispensabile per le aziende che desiderano gestire, archiviare, condividere e organizzare i loro dati e i loro documenti in modo 100% digitale, migliorando così la loro produttività, l’efficienza e la loro competitività. Allo stesso modo essenziali nel processo sono, ad esempio, l’attivazione di PEC aziendali, l’adozione di sistemi di firma digitale, l’uso di piattaforme di gestione digital della produzione o della logistica o il controllo meticoloso e accurato della Cyber Security.

I protagonisti del futuro

Veri e propri game changer per le aziende i domani sono le imprese che si occupano proprio di accompagnamento alla trasformazione digitale e che possono aiutare le aziende ad avere nuovi approcci e prospettive di sviluppo, basate su ecosistemi tecnologici, nuovi mindset e una nuova organizzazione del personale e dei workflows.

A occuparsi di questa delicata missione sono società come Intesa SpA, parte del Gruppo Kyndryl e impegnata proprio nell’offerta di servizi per la digitalizzazione dei processi aziendali nei più diversi comparti, dal retail all’automotive, passando per i trasporti, la pubblica amministrazione o il settore bancario e assicurativo.

Che tipi di supporto possono offrire questo tipo di imprese al fine di digitalizzare e dematerializzare dati, strumenti, documenti e procedure?

Identità e firma digitale

Uno dei primi passaggi per la digitalizzazione dei documenti e dei processi è l’introduzione di strumenti di identificazione digitale e di firma elettronica, fondamentali per la gestione remota di accessi e scambi documentali.

L’adozione di una firma elettronica, ad esempio, permette di firmare qualsiasi tipo di documenti dando all’azione digitale un valore legale riconosciuto, maggiore sicurezza e più velocità nella gestione dei flussi documentali.

I processi di Digital Customer Onboarding, invece, si basano sui più avanzati sistemi di riconoscimento biometrico e AI e sono utili per digitalizzare tutte le attività che i clienti devono compiere online: qualsiasi utilizzatore delle piattaforme aziendali può, grazie al riconoscimento digitale, accedere ad aree private e sicure, visualizzate o firmare documenti elettronicamente, conservare ogni tipo di documentazione e rendere le sue azioni completamente tracciabili e certificate.

Digitalizzazione dei processi

Affidandosi alle più moderne piattaforme di Digital Transaction Management è possibile digitalizzare il ciclo di vita completo dei documenti indispensabili per la gestione aziendale, che possono essere creati, scambiati, firmati, modificati o archiviati nel pieno rispetto delle normative e delle esigenze interne di ogni organizzazione.

Per una fruizione completamente dematerializzata dei documenti aziendali è utile anche creare workflow personalizzati sulle necessità di ogni azienda, che possano velocizzare ogni tipo di pratica e migliorare le performance complessive del team.

Soluzioni per la Supply Chain

Tra i servizi oggi più richiesti dalle imprese c’è senza dubbio l’attivazione della fatturazione elettronica, che facilita l’invio e ricezione di fatture sia tra aziende private sia tra le imprese e la pubblica amministrazione. I sistemi di gestione delle fatture elettroniche più all’avanguardia possono seguire il documento dalla sua elaborazione digitale, alla sua emissione, fino alla trasmissione all’apposito sistema di interscambio e all’archiviazione imposta dalle leggi vigenti.

Utili e sempre più spesso imprescindibili per le imprese sono per esempio anche le piattaforme di collaborazione digitale, grazie a cui si possono gestire in maniera automatica ed efficiente non solo i percorsi documentali, ma anche le relazioni B2B e i rapporti commerciali con altre realtà.

Logistica e produttività

Anche la logistica e la produzione possono essere, oggi, gestiti in modo del tutto digitalizzato. Le imprese che si occupano di consulenza per la trasformazione digitale riescono infatti a inserirsi anche nelle procedure di magazzino o nelle fasi interne di produzione, per assicurare un management preciso, rapido e innovativo anche di questi due fondamentali aspetti del business.

Un valido partner per la trasformazione digitale sa infatti essere al fianco delle imprese sia nelle fasi di pianificazione, sia in quelle più operative di ogni procedimento di digitalizzazione, in modo da garantire transizione valide, prive di attrito e pienamente comprese e condivise anche dallo staff interno di ogni realtà aziendale.