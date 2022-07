Cisterna di Latina, il Comune apre ai “mecenati”

“D’ora in poi chiunque, azienda, impresa, associazione, ente, comitato o semplice cittadino, può sostenere e anche proporre la realizzazione di un evento, opera, attività o servizio in favore della comunità”. Lo rendono noto dal Comune di Cisterna di Latina.

Con l’approvazione del nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni, avvenuta nell’ultima seduta del consiglio comunale, il Comune ha semplificato le procedure per supportare la realizzazione di opere e servizi per il perseguimento di interessi pubblici, la collaborazione tra attività pubblica e privata, l’ottimizzazione della spesa.





Non solo, è stato introdotta la possibilità per lo sponsor di avanzare proposte spontanee.

L’articolo 11 del regolamento, infatti, consente all’amministrazione comunale di recepire proposte, d’interesse pubblico e convenienti per l’rnte, da parte di soggetti privati che intendano assumere la veste di sponsor per la realizzazione di eventi culturali, sociali e ricreativi nonché di lavori, servizi e forniture.

Le proposte devono indicare l’evento o attività che si intende sponsorizzare, il valore del corrispettivo, le forme di veicolazione pubblicitaria e l’eventuale richiesta di diritto di esclusiva. L’amministrazione valuterà la proposta e, se la riterrà d’interesse pubblico, garantirà adeguate forme di pubblicità per acquisire eventuali ulteriori offerte.

Tenuto conto della normativa vigente e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e semplificazione di sponsorizzazione, si potrà procedere motivatamente all’affidamento diretto del contratto, previa verifica dei requisiti necessari e della congruità dell’offerta spontanea sotto il profilo tecnico ed economico.

“Con il nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni – spiega la delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi, Aura Contarino – è possibile a chiunque contribuire alla realizzazione o miglioramento di un’iniziativa di interesse pubblico. Ad esempio ‘Cisterna Estate’, la rassegna di eventi e appuntamenti socio-culturali e ricreativi che animeranno la città nei mesi di luglio e agosto dando impulso all’economia locale, grazie all’afflusso di pubblico dai comuni limitrofi. Attraverso la sponsorizzazione, potremmo arricchire il nostro calendario di appuntamenti, essere di maggior richiamo e prestigio in ambito provinciale senza gravare troppo sul bilancio comunale”.

Gli interessati possono inviare una Pec a mail@postacert.comune.cisterna.latina.it manifestando la volontà di contribuire a una specifica iniziativa e riceveranno i riferimenti per attivare la sponsorizzazione.