Aumentare la funzionalità del bagno: 3 pratici consigli low-cost

Il bagno negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nell’ambiente casalingo. In tantissime famiglie italiane, rappresenta ormai un supporto fisso nella routine quotidiana, preparando quindi la persona ad affrontare i propri impegni nel migliore dei modi.

Sono molti coloro che hanno iniziato a guardare al bagno di casa come ad un privato percorso di benessere, capace dunque di ricaricare velocemente il corpo e la mente.





Per realizzare un simile progetto in bagno, si potrebbe partire da un mirato riordino dei diversi complementi d’arredo, soprattutto nei casi in cui si dovrà affrontare una ristrutturazione, magari prendendo spunto dai prodotti che si possono trovare su Parama, un sito specializzato proprio nell’arredo moderno per il bagno.

Nello specifico, il rinnovamento degli arredi e dei relativi complementi segnerà un passo decisivo verso l’aumento della funzionalità e della praticità nel bagno di casa.

Chiaramente, quello sopra menzionato non sarà mai l’unico passo da fare. Anzi, dovrà esser sempre accompagnato dall’aggiunta di un lavabo salvaspazio, dall’inserimento di una toilette che aiuti a risparmiare acqua e da piccole modifiche low-cost.

1. L’aggiunta di un lavabo salvaspazio

Molto spesso, la scarsa funzionalità del bagno di casa è dovuta all’ingombro causato dai vecchi lavabi. La tradizionale colonna di ceramica che collega la base al lavabo non è certamente il massimo per gli spazi ristretti. Per fortuna, simili intoppi svaniscono con la sostituzione e l’aggiunta di un lavabo salvaspazio.

Al giorno d’oggi, la categoria dei lavabi salvaspazio si rivela piuttosto ampia e ricca di tanti spunti interessanti per un bagno all’insegna della funzionalità. Al suo interno, si trovano dei lavabi sospesi con vasca curva, dei lavabi minimal con il top in eco cemento, dei lavabi in marmo-resina con mobiletto integrato ed altre apprezzabili varianti.

2. Una toilette sostenibile e che risparmia acqua

Il secondo buon consiglio, per un bagno domestico che risulti funzionale ma senza dover spendere una fortuna, coincide con l’acquisto di una toilette sostenibile, in grado di assicurare un notevole risparmio sui consumi d’acqua giornalieri. A tal proposito, è giusto ricordare l’esistenza di pezzi due in uno che possono fungere sia da wc che da bidet, a seconda delle reali necessità.

Si tratta, in definitiva, di sanitari moderni che fondono praticità, sostenibilità ed eleganza ad un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

3. Creare un angolo per dei pratici mobiletti raccoglitutto

Infine, nell’implementare la funzionalità del bagno di casa, non bisogna mai dimenticare di lasciare un angolo libero per l’inserimento successivo di un pratico mobiletto raccoglitutto.

Un mobiletto in legno, con vari piani al suo interno, che aiuta a mantenere in ordine disinfettanti e detersivi, asciugamani ed accappatoi, bagnoschiuma e shampoo, i giochi dei bambini e tutti quei dispositivi elettronici per la cura del corpo.

Sul mercato, gli esempi di mobiletti raccoglitutto certo non mancano e si differenziano per i colori, per la grandezza e per lo stile adottato.

In un bagno moderno e polifunzionale, un mobiletto portatutto bianco in legno o in metallo regala sempre un tocco di raffinatezza e la giusta luminosità alle restanti superfici del bagno.

Foto di Sascha Westendorp da Pixabay