Aprilia, chiude per lavori il ponte su via Valtellina

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che, come da programma, da lunedì 25 luglio 2022, il ponte su via Valtellina verrà chiuso al traffico in via temporanea per l’inizio lavori di messa in sicurezza.

“L’opera sull’infrastruttura tra i comprensori di Campoverde e Campo di Carne – sottolineano dall’amministrazione – fa parte del piano di interventi che l’assessorato ai Lavori pubblici ha predisposto sul territorio cittadino in tema di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico. L’intervento, finanziato con fondi ministeriali, ha prodotto modifiche nel servizio di trasporto consultabili sul sito del Comune”.





A breve, inoltre, sarà oggetto di interventi anche il viadotto sulla via Mediana-Cisterna, anche in questo caso per interventi di messa in sicurezza della struttura e riduzione dei rischi idrogeologici.