Migliora la gestione del tuo hotel in maniera semplice ed efficace

Avere più tempo da dedicare agli ospiti, tenere sempre tutto sotto controllo, poter contare su dati aggiornati e massimizzare le prenotazioni sono di certo le principali esigenze di chi si occupa della gestione di un hotel. Se anche tu credi di non riuscire a fare tutto da solo, è arrivato il momento di adottare una soluzione efficace e grazie alla quale si elimina a monte il rischio di commettere errori. Quello che ti serve è un programma completo, da usare dove e quando desideri anche tramite smartphone, intuitivo e ricco di funzionalità. Vediamo, qui di seguito, quali sono le caratteristiche e i vantaggi che ti assicura.

Semplifica la gestione della tua struttura ricettiva

la prima cosa da fare quando si prende in mano la gestione di un hotel è quella di semplificare le attività quotidiane, in modo da evitare perdite di tempo che creano solo stress. Attraverso un gestionale in cloud il tuo hotel potrà finalmente fare il passo di qualità, aspetto che lascerà pienamente soddisfatti i tuoi ospiti. Quando hai ben chiari i dati della tua attività, ad esempio quelli relativi alle prenotazioni e alle disponibilità delle camere, non farai altro che accrescere il fatturato nel breve e lungo periodo.





Il programma si occuperà di tutto, quindi anche di aggiornare in tempo reale le informazioni sui portali di prenotazione. Questo vuol dire che con un solo strumento potrai gestire il tuo hotel in maniera veloce e sicura. Puoi anche emettere fatture elettroniche seguendo pochi passaggi, fare il check-in online, accettare varie modalità di pagamento, inoltrare i documenti fiscali, effettuare le registrazioni degli ospiti, ottenere resoconti periodici e tanto altro ancora.

Quale gestionale scegliere per la tua struttura

Oggi l’offerta dei programmi per poter gestire al meglio le strutture ricettive sono tanti, ma non tutti sono così semplici da usare o assicurano numerose funzionalità. Prima di scegliere un software è bene comparare le soluzioni disponibili, per poi concentrare l’attezione solo su quelle che riscuotono maggior successo. A questo riguardo, merita una segnalazione il gestionale per hotel Scidoo, che si caratterizza per l’interfaccia intuitiva e la modularità. Questo software, infatti, può essere personalizzato a piacimento, aggiungendo o togliendo funzioni in base alle specifiche esigenze del caso.

Attraverso questo strumento non dovrai nemmeno andare in giro con un mucchio di fogli dietro, perché potrai occuparti della gestione dell’hotel anche a distanza, attraverso il tuo telefono e seguendo pochi e rapidi passaggi. Avrai anche l’opportunità di creare, registrare e inviare la documentazione fiscale, nonché di compilare la schede dei clienti e le fatture elettroniche evitando le solite lungaggini. Questo gestionale si rivela inoltre una buona scelta per occuparti dei pagamenti evitando errori e imprecisioni.

In conclusione

Oggi gli ospiti che prenotano un soggiorno in hotel si aspettano il meglio, ovvero un servizio preciso e di alta qualità. Pur avendo tanta esperienza nel settore alberghiero, gli errori sono sempre dietro l’angolo, specialmente durante l’alta stagione quando le prenotazioni iniziano ad accumularsi. Perché farsi prendere dal panico e rischiare di deludere le aspettative della clientela? Installando un solo programma potrai risolvere buona parte dei tuoi problemi e avere sempre un’idea chiara su ciò che bisogna fare.

Con un gestionale specifico per hotel, che ti assicura informazioni sempre aggiornate e corrette, potrai intervenire quando serve, quindi compiere scelte imprenditoriali di successo, evitare le solite criticità che si presentano quando il personale è distratto o non riesce a fronteggiare le richieste degli ospiti. Il software tornerà molto utile nel momento in cui occorre provvedere alla registrazione delle prenotazioni di gruppo e di conseguenza provvederà alla chiusura delle disponibilità sulle varie piattaforme di vendita, aspetto determinante per effettuare in modo corretto le prenotazioni delle camere.