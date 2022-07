Mercato annonario, il gruppo ‘Latina nel Cuore’ chiede l’intervento del commissario Valente

“In una delle ultime sedute Consiliari della Commissione Attività Produttive, insieme agli altri Consiglieri del Centrodestra, avevamo posto l’attenzione sulle condizioni igienico sanitarie in cui versa la struttura del Mercato di Via Don Minzoni. Tuttavia, nonostante ci fosse stato assicurato dall’ormai decaduta amministrazione che si sarebbe provveduto al più presto ad ostacolare la presenza dei piccioni e, soprattutto, alla sanificazione ed alla pulizia quotidiana dei locali, ad oggi la situazione di sporcizia e incuria è rimasta esattamente la stessa”.

Lo dichiarano in una nota i già Consiglieri Comunali di Latina nel Cuore Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni.





“Come se non bastasse, malgrado la richiesta specifica di inserire nella struttura distributori automatici di bevande e snack, questi ultimi sono tuttora assenti, costringendo gli operatori del Mercato e, più in generale, i consumatori, a fare i conti con le alte temperature di questi giorni senza poter acquistare una bottiglietta d’acqua o rifocillarsi con qualcosa da mangiare.

La città capoluogo e i suoi cittadini meritano una struttura che sia dignitosa e all’altezza delle esigenze di un territorio ampio come quello di Latina. Facciamo dunque nuovamente appello al Commissario Valente, affinché possa risolvere in tempi brevi uno dei tanti disservizi e mancanze lasciate in eredità alla nostra città dall’ex amministrazione Coletta”.