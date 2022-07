Otto anni di reclusione.

Questa la condanna inflitta dal dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese, al bagnino John Di Rocco, 39enne di Formia, accusato di aver abusato sessualmente di una bambina di otto anni, in vacanza con i genitori in un camping di Fondi, tra il 16 e il 22 giugno 2021.





L’imputato lo scorso anno venne arrestato dalla Polizia e ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato.