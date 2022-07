Una prova di sopravvivenza, Silvio Coppa e la gara di trail di 162km

Un’impresa epica quella che ha realizzato l’atleta Silvio Coppa che da pochi giorni è rientrato dai Pirenei dove ha centrato il successo di concludere una gara di trail running lunga oltre 160 km per oltre 10 mila metri di dislivello.

Aveva 48 ore a disposizione per concludere la “Torn dera Val d’Aran” (il nome della corsa) e ha raggiunto l’obiettivo con 45 ore, 34 minuti e 33 secondi.





L’atleta monticellano si è classificato 245° tra tutti i partecipanti e 62° della sua categoria 40-44 anni nonostante il 60% circa di ritirati.

Un risultato vissuto in prima persona anche da tanti suoi concittadini che hanno seguito attraverso i social network l’impresa di Silvio Coppa che ha davvero entusiasmato tutti: “Al suono della campana – ha spiegato il delegato allo Sport del Comune di Monte San Biagio Riccardo La Rocca – è stato come se anche io fossi stato lì con lui, ho rivissuto, grazie a Silvio, i momenti che ti restano per sempre nel cuore, le esperienze e i traguardi internazionali lasciano un segno particolare e danno gioie imparagonabili”.

Il Comune insieme ad amici e familiari sono pronti a celebrarlo come un campione: venerdì 22 alle 20 presso il centro sportivo Asd Mola Vecchia a Monte San Biagio è previsto un piccolo rinfresco in suo onore. Sarà l’occasione in cui il paese potrà riabbracciare il suo atleta e l’Amministrazione comunale donargli un encomio per il suo successo.