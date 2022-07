Dal 10 al 21 agosto a Fondi “I fotografi si raccontano”: l’evento in memoria di Lorenzo Marzoli

Scatti artistici, il ricordo dell’amato fotografo Lorenzo Marzoli, un’esposizione delle opere e un momento di riflessione e condivisione: sarà questo e molto altro l’evento “I fotografi si raccontano – sintesi artistiche oltre la cerimonia”, organizzato dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi in collaborazione con i fotografi professionisti della città.

L’inaugurazione della speciale mostra si terrà mercoledì 10 agosto alle ore 20:00, presso il Chiostro di San Francesco. L’evento artistico raccoglierà le più belle immagini proposte dai fotografi professionisti della città scattate, non solo nell’ambito delle cerimonie, ma anche per gusto individuale, passione o ricerca personale. Volti, dunque, ma anche scorci, paesaggi, ritratti e qualsiasi inquadratura possa aver ispirato gli autori: professionisti che i cittadini sono abituati a conoscere in quanto “reporter” di battesimi, comunioni, cresime, anniversari o matrimoni ma che, come dimostrerà questo evento, hanno molto altro da raccontare oltre al favoloso mondo delle cerimonie.





“Un momento speciale dell’evento, che sarà sicuramente molto sentito dalla comunità oltre che dagli organizzatori – spiega padre Massimiliano Scarlato – sarà dedicato al ricordo del compianto Lorenzo Marzoli, prematuramente scomparso nel novembre del 2021. Ecco, con questo evento, oltre a celebrare la fotografia e la bellezza, vogliamo ricordare colui che ha immortalato, per anni, le cerimonie di migliaia di concittadini tramite quella che, oltre il lavoro, è stata la sua grande passione”. Come tutti ricordano in città, Lorenzo non si separava mai dalla sua amata macchina ed era solito imprimere, prima su pellicola e poi su memory card, scorci, amici, passanti e momenti di vita cittadina con scatti che continuano a tenere viva la sua memoria tra l’affetto dei suoi cari ma anche di clienti e conoscenti.

La mostra sarà visitabile, presso il chiostro di San Francesco, tutti i giorni a partire dalle 18:00, fino al 21 agosto. L’evento, gode del patrocinio del Comune di Fondi.