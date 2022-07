Taglio laser: tipologie e funzionamento

Nel taglio di parti in lamiera, la tecnologia laser è una delle più utilizzate nei processi del settore industriale (taglio laser, saldatura laser, ecc..), principalmente per la sua precisione e velocità. Di seguito spieghiamo come funziona il taglio laser, i suoi vantaggi e le sue applicazioni industriali.

Cos’è e come funziona il taglio laser?

Il taglio laser è una tecnica di produzione sottrattiva che consiste nel tagliare o incidere un materiale utilizzando i laser. Il taglio laser può essere utilizzato in vari materiali come plastica, legno, cartone, ecc. Il processo prevede il taglio del materiale con un potente laser ad alta precisione che si concentra su una piccola area del materiale.





L’elevata densità di potenza si traduce in un rapido riscaldamento, fusione e vaporizzazione parziale o totale del materiale. Poiché l’area interessata dal calore è piccola (circa 0,5 mm), i pezzi tagliati hanno una deformazione minima. Di solito, un computer dirige il laser ad alta potenza sul materiale e traccia il percorso del taglio.

Rispetto ai processi di taglio meccanico per asportazione di truciolo il laser presenta notevoli vantaggi. La lavorazione senza contatto, i costi di installazione ridotti, la minore contaminazione e la flessibilità produttiva sono i principali risvolti positivi.

Quanti tipi di taglio laser esistono?

Le macchine utensili per il taglio laser disponibili sul mercato si distinguono per la sorgente laser che utilizzano. Attualmente, ci sono solo tre tipi principali di laser che possiedono efficienza e potenza sufficienti per lavorare materiali su larga scala:

Laser CO2: L’anidride carbonica contenuta all’interno del laser viene attivata da una corrente elettrica che crea il flusso di fotoni. Di solito è usato per il taglio, la foratura, la saldatura e l’incisione.

Laser granato di ittrio-alluminio drogato al neodimio (Nd-YAG): lo YAG viene pompato utilizzando una lampada o un diodo per emettere il flusso di fotoni. Viene normalmente utilizzato per tagliare, saldare e incidere metalli e ceramiche.

Laser a fibra: un diodo laser, come molti altri dispositivi elettronici, è composto da materiale semiconduttore drogato presente su uno strato molto sottile sulla superficie di cristallo.

Le principali differenze tra i laser CO2 e i laser Nd-YAG e a fibra sono la lunghezza d’onda del raggio che producono. I laser a CO2 in genere emettono luce infrarossa con una lunghezza d’onda di 10,6 micron. Questa lunghezza d’onda è molto efficace per la lavorazione di una vasta gamma di materiali, tra cui legno, carta, plastica, vetro, tessuti, gomma e metalli. I laser a fibra e Nd-YAG emettono una lunghezza d’onda di 1,06 micron e sono adatti per la lavorazione dei metalli. Tuttavia, la plastica o i materiali organici non supportano questa lunghezza d’onda.

Taglio laser: i vantaggi dell’usato

Il taglio laser è particolarmente efficace in una serie di settori in cui la velocità di produzione e la velocità sono essenziali. Laddove i metodi di produzione tradizionali si sono dimostrati inefficaci, il laser facilita tagli precisi in tutti i tipi di materiali. Mentre i processi produttivi tradizionali impongono limiti e restrizioni, il Taglio Laser consente libertà di progettazione e quantità.

La buona notizia è che è possibile risparmiare sull’acquisto di una macchina a taglio laser puntando sul mercato dell’usato. Ma è davvero così affidabile come si crede? Ne parliamo con Mach-Trade un’azienda che vende macchine utensili usate a livello industriale.

Per un approfondimento o se ti interessa acquistare una macchina utensile usata, trovi maggiori informazioni e dettagli visitando il catalogo dedicato al taglio laser usato sul sito di Mach-Trade.

Sappiamo che l’acquisto dei macchinari rappresenta un investimento impegnativo per un’azienda, soprattutto se è in fase di lancio. Può essere una buona idea ripiegare su macchinari usati? Perché preferirli all’acquisto del nuovo?

Sicuramente il vantaggio principale che ti viene in mente quando pensi al macchinario usato è quella del prezzo. Del resto, parliamo di strumenti già utilizzati per diverso tempo, testati e, talvolta, ancora operativi sul mercato che si possono andare a vedere in azione. Fidarsi dei listini è una buona cosa, ma vederla in opera è anche più rassicurante, specialmente quando la cifra da spendere è importante. L’usato ottimizza e riduce l’impatto dei costi iniziali di un’attività in sviluppo e dunque risulta vantaggioso anche per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese.

Come muoversi nell’acquisto di una macchina a taglio laser usata? C’è modo di tutelarsi per avere la garanzia di avere un macchinario funzionante?

Certo! Il mondo dei macchinari industriali è complesso e relativamente difficile da affrontare se non si hanno le conoscenze specifiche in materia. Per questo è importante affidarsi a un professionista in grado di guidarti nella scelta di una macchina a taglio laser usata. Non abbiate timore a fare tutte le domande del caso e, se possibile, chiedete di ispezionare il macchinario dal vivo e discutete le modalità relative al trasporto e alla logistica. Anche questa è una parte molto importante della mediazione: che la macchina arrivi nei vostri prefabbricati in condizioni perfette.