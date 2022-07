Un incidente stradale che ha visto coinvolte una motocicletta e un’automobile si è verificato in questi minuti sulla SS7 variante Appia, nel Comune di Formia, all’altezza dello svincolo con via Pietra Erta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso, la Polizia locale di Formia nonché i sanitari del 118 per soccorrere il centauro che, dalle prime informazioni, sembrerebbe in buone condizioni di salute.





Rallentamenti al traffico sull’arteria.