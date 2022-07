Ondata di calore, “bollino rosso” per Latina fino a mercoledì

Sono settimane ormai che gli esperti parlano dell’ondata di calore in corso come la più intensa dell’estate 2022, anche se fino ad ora tutto sommato, il clima era apparso come “respirabile”.

Oggi, però, è arrivato il bollettino del Ministero della Salute a fugare ogni dubbio: da oggi fino a mercoledì “bollino rosso” su diverse città del Lazio tra cui Latina. A Roma mercoledì si potrebbero raggiungere anche i 40 gradi. Ma a proposito di caldo, non si scherza neppure a Latina, con l’afa e le temperature in salita.





Clima rovente anche nella parte nord della provincia e nello stesso capoluogo. Forse, le temperature potrebbero presentarsi più accettabili nel sul della provincia e sulle coste. Basti pensare che, sempre secondo i bollettini del Ministero della Salute, Frosinone si presenta con “bollino giallo” quest’oggi e arancione per martedì e mercoledì. Addirittura tre bollini verdi per Napoli e le coste campane.

Il portale Salute Lazio, per l’occasione, è tornato a ricordare come difendersi dalle ondate di calore.