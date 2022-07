Castelforte, l’amministrazione: “Centri estivi per i bambini nonostante mancanza contributo ministeriale”

“Nonostante il mancato contributo da parte del Ministero, anche quest’anno il Comune di Castelforte mediante il servizio politiche sociali ha organizzato i centri estivi indirizzati a tutti bambini dai 7 ai 12 anni residenti nel comune e non residenti, purché frequentanti le scuole del comune organizzatore”. Lo rende noto l’amministrazione.

“L’iniziativa – comunica il sindaco Angelo Pompeo – inizierà il prossimo 18 luglio per 10 giorni, esclusi sabato e domenica, durante i quali i nostri bambini avranno l’opportunità di trascorrere i primi 6 giorni presso il lido Bikini nel lungomare di Scauri, 2 giorni presso le piscine Luval di Suio Terme e gli ultimi due giorni saranno occupati in iniziative di laboratorio presso la struttura della cooperativa Osiride alla quale è stata affidata l’organizzazione dell’iniziativa”.





“Questa – afferma l’assessore alle Politiche sociali Michelina Terillo – è la dimostrazione che la nostra amministrazione è attenta alle esigenze di tutti in special modo verso le persone che, purtroppo, si trovano in situazioni economiche precarie. La nostra volontà è stata quella, infatti, di dare l’opportunità a tutti i bambini di trascorrere qualche giorno lontano dalla routine quotidiana, di vivere il mare, le terme e la natura in un ambiente sano e all’insegna del divertimento”.