Ragazzo ucciso da una coltellata, il padre accoltella due buttafuori davanti la polizia

Sangue su sangue. A poche ore dall’omicidio di Leonardo Muratovic, il 25enne di Aprilia ucciso con una coltellata la scorsa notte sul lungomare di Anzio, fuori un locale sulla riviera Mallozzi di Ponente, il padre della vittima è stato arrestato per tentato omicidio: ha ferito a coltellate due bodyguard, che riteneva responsabili del decesso del figlio per non averne tutelato l’incolumità.

I buttafuori, di 57 e 30 anni, sono stati colpiti dal genitore disperato mentre si trovavano davanti il Commissariato di Anzio. L’aggressore è stato poi bloccato dagli agenti. Uno dei due uomini feriti – entrambi al lavoro presso il locale notturno che ha fatto da sfondo alla rissa degenerata in omicidio – è stato poi sottoposto ad un intervento chirurgico.





Intanto continuano le indagini per risalire all’identità di chi ha sferrato il fendente al petto del 25enne pontino, deceduto in ambulanza.