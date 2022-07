Formia, un minuto di silenzio per Borsellino e la sua scorta

“Il silenzio per non dimenticare. Il silenzio per commemorare. Il silenzio per ringraziare”. In occasione del trentennale dalla barbara uccisione del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, a Formia l’associazione Un ’ Altra Città osserverà un minuto di silenzio presso la talea dell’albero di Falcone in piazza Vittoria. L’appuntamento è per martedì 19 luglio, alle 19.

“La lotta alla criminalità, la difesa della legalità rappresentano oggi, ancor più di prima, impegno civile e responsabilità civica”, rimarcano dall’associazione. “Il nostro ringraziamento a quanti hanno, con il sacrificio della propria vita, garantito libertà per tutti”.