Formia, premiate le eccellenze dello sport

A due passi dal mare, nel suggestivo scenario della pineta di Vindicio, venerdì sera l’amministrazione comunale ha reso omaggio alle Eccellenze dello Sport della Città di Formia.

L’evento presentato da Renato Lombardi, presidente della Pro Loco cittadina, ha coinvolto tantissimi atleti e allenatori che si sono particolarmente distinti quest’anno nella stagione sportiva. Ospiti d’onore i fratelli pallavolisti Salvatore e Luca Rossini, rispettivamente libero del Modena (Serie A1) e assistente tecnico-preparatore atletico della Nazionale femminile bulgara, che si sono intervallati, nella consegna dei premi, con gli assessori Eleonora Zangrillo (Sport), Giovanni Valerio (Turismo) e Fabio Papa (Cultura) e i consiglieri Marco Bianchini, Stefano Ciccolella e Giuseppe Antigiovanni.





Diverse le discipline e gli sportivi insigniti dei riconoscimenti. Dalla Formia Atletica Leggera Poligolfo, ai cestisti del Basket4ever, al Club Scherma Formia, alla vela con la Lega Navale Italiana Delegazione di Formia, al Circolo Nautico Caposele, al Vela Viva, al nuoto con il Circolo dei XXV Ponti, al taekwondo, al calcio. Consegnati anche i premi ‘speciali’ ai tre Master Nicola Spadea (Windsurfer), Luigi Cicchetti (Atletica Leggera) e Fabrizio Ciccolella (Bodybuilding).

FOTOGALLERY

1 di 19

“Sono stati diversi – riportano dal Comune – i momenti emozionanti che si sono vissuti nell’arco della serata, con tantissime persone che hanno presenziato alla manifestazione. Si sono susseguiti il ricordo delle varie medaglie conquistate, il racconto di com’è nata la passione per lo sport e il sostegno delle famiglie presenti ogni attimo. Aneddoti curiosi e sorrisi che hanno strappato applausi all’interno della Pineta di Vindicio, gremita di persone”.

“Uno spazio all’aperto dedicato ai giovani che volevamo assolutamente omaggiare con questa cerimonia. Sarà uno dei tanti incontri perché presto li accoglieremo nella casa comunale per gratificarli ancor di più e condividere insieme i successi ottenuti in ogni settore”, afferma il sindaco Gianluca Taddeo. “Siamo orgogliosi dei nostri atleti che meritano tutto il nostro appoggio perché portano in alto, in Italia e nel mondo, il nome della nostra città a livello sportivo e di immagine”.

L’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo ha sottolineato la perfetta riuscita dell’evento. “Era l’occasione ideale per riconoscere e premiare gli atleti del nostro territorio”, ha osservato. “Siamo fieri dei risultati che hanno raggiunto quest’anno. Un plauso sincero lo rivolgo anche agli allenatori da sempre vicini ai loro allievi e alle famiglie, che non hanno fatto mai mancare il loro prezioso supporto”.