Fondi, turista salvato da un bagnino fuori servizio e dal suo cane

Domenica aperta da un salvataggio in mare, sul litorale di Fondi. E’ accaduto intorno alle 6 all’altezza dello stabilimento Caretta beach, dove un bagnino fuori servizio ha soccorso un turista collassato in acqua per un infarto.

Un malore sopraggiunto mentre in spiaggia non c’era praticamente nessuno, fuorché il bagnino e il suo cane, usciti di buon’ora per una passeggiata. Una presenza salvifica. Anzi, due: nel salvataggio si è ritagliato un ruolo pure l’animale, un meticcio femmina di due anni.





L’operatore balenare, che lavora proprio presso il Caretta beach, ha notato il bagnante restare privo di sensi praticamente in diretta, tuffandosi per riportarlo subito a riva. Un intervento portato a termine anche grazie al supporto del suo fedele quattro zampe: il cane ha contribuito al salvataggio con un gesto istintivo, mettendosi a tirare i pantaloncini dell’uomo che veniva riportato in spiaggia, un cinquantenne residente in provincia di Roma.

Le prime manovre di rianimazione sono state messe in atto dal bagnino, dopo una manciata di minuti il testimone è passato ai sanitari di un’ambulanza e di un’auto medica. A seguire, il turista è stato trasferito d’urgenza al Fiorini di Terracina. Fortunatamente si è ripreso: nonostante il malore è stato dimesso dopo non molto, rifiutando il ricovero in osservazione.