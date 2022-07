Festa della Mietitura di Chiesuola, fine settimana dedicato alla rievocazione storica

Il fine settimana alla Festa della Mietitura di Chiesuola (Latina) sarà dedicato alla memoria storica, con due serate di grande spettacolo, tanti ospiti e appuntamenti per tutti i gusti, che continueranno ad accompagnare i visitatori nel percorso di tutela e promozione delle origini e delle tradizioni agricole del territorio.

Oggi, sabato 16 luglio alle ore 18.30 si terrà la rievocazione storica della trebbiatura del grano. Un appuntamento irrinunciabile per la Festa della Mietitura, in cui i visitatori potranno osservare l’intero ciclo di attività di lavorazione del grano, che sarà realizzato con tecniche e macchinari d’epoca, vivendo un momento di assoluto splendore direttamente sul campo. Ad impreziosire il momento, sarà l’esibizione degli sbandieratori Leone Rampante di Cori (ore 20.00), che allieteranno ancora una volta la Festa con colori e performance coinvolgenti.





Nel resto della serata sono in programma l’esibizione della scuola di danza “Il palcoscenico” (ore 19.00) in collaborazione con la Confederazione Italiana Ballo Spettacolo, l’angolo del libro con l’autrice Lucia Santucci e i suoi “L’equilibrio delle sfere di Cristallo” e “Un amore così” (20.15), il torneo di biliardino e la baby dance con i laboratori didattici per bambini, e non in ultimo, l’immancabile musica-spettacolo con la Gianpiero Marino Band (nell’area liscio) e la cover band di Vasco Rossi “Rock Sotto Assedio” (nell’area pub).

Domenica 17 luglio, la giornata si apre con un tuffo nel passato, con il raduno e l’esposizione dei trattori d’epoca. A seguire partirà la biciclettata per le vie di Chiesuola, un momento per ritrovarsi e stare insieme ricordando al contempo quanto sia importante adottare stili di vita salutari e sostenibili, per la nostra salute e per l’ambiente circostante. Alle 19.30, si entra nel clou della serata con la partenza della processione notturna con trattori d’epoca, a chiusura della quale si terrà lo spettacolo pirotecnico e l’immancabile lotteria a premi.

In programma, sempre per domenica, lo spettacolo per bambini “Funny Show” (ore 19.00), l’esibizione del Centro Studi “Riflessi di Danza” (ore 19.30) e l’angolo del libro con Beatrice Cappelletti e il suo “La leggenda della Bella Ninfa” con disegni di Luciano Bracci (ore 20.15). Ed ancora baby dance e attività laboratoriali per bambini. In serata, i riflettori saranno putati sull’Orchestra Mozzato (nell’area liscio) e sulla band “Solo Musica Italiana” (area pub) con le migliori canzoni di sempre.

La sesta edizione della Festa della Mietitura si concluderà lunedì 18 luglio con la serata di beneficenza e la raccolta fondi da destinare alle famiglie dei ragazzi malati per la realizzazione dei loro sogni, necessari per affrontare al meglio il duro periodo della malattia. Anche qui tante attività culturali, artistiche e per i più piccoli, con musica e spettacolo che saranno i protagonisti indiscussi con l’esibizione dei Big Soul Mama Gospel Choir, la serata cabaret con Oscar Biglia (direttamente da Zelig), con il rock d’autore della “Doppio Malto Band” (area pub) e con la serata danzante “20 stelle per una notte” con le migliori orchestre.

Nei tre giorni, come sempre, gastronomia con cucina espressa e prodotti di qualità. Il programma completo è consultabile al seguente link https://bit.ly/3NPV8Ky .

La sesta edizione della Festa della Mietitura è organizzata dall’Associazione Culturale Chiesuola con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio di Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.