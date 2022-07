Elezioni a Latina, interrogazione al Ministro Lamorgese del sen. Calandrini

E’ quanto afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini

“Ho evidenziato al Ministro dell’Interno quanto documentato dalla magistratura, e cioè che in alcuni casi non c’è corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate. Questo potrebbe avere comportato, secondo la giustizia amministrativa, il verificarsi del fenomeno della “scheda ballerina”.

In almeno 4 sezioni, sulle 22 che andranno a votare, il TAR parla di episodi “eclatanti”. Tutto questo potrebbe aver alterato l’esito del voto, in un contesto in cui il candidato sindaco del centrodestra ha mancato di poco il raggiungimento della maggioranza necessaria per aggiudicarsi la vittoria al primo turno.

A prescindere da chi fosse in vantaggio e chi no, è importante accertare le responsabilità di questi episodi e individuare chi ha sbagliato, come ciò è potuto accadere, e chi ne ha tratto vantaggio.

Chiedo pertanto al Ministro Larmogese di fare quanto è nelle sue competenze per verificare i fatti avvenuti a Latina.