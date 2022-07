Da un omicidio negli Usa al libro (che poteva essere un film): Junk – Carne salata

Terzo libro, per lo scrittore pontino Luca D’Onofrio: dopo “Finalmente on air” (2012) e “Un amore di diavolo” (2015), il 36enne di Fondi ha appena pubblicato Junk – Carne salata. Si tratta di un’opera di 182 pagine edita nella collana noir della Pav Edizioni, casa editrice di Roma, ed ambientata negli Usa prendendo spunto da una vacanza particolare vissuta dall’autore. Un soggiorno iniziato con un omicidio: “Il progetto nasce nel 2018, dopo che io e Sara, mia moglie, abbiamo alloggiato per pura casualità nel quartiere di Tenderloin, a San Francisco”, racconta D’Onofrio. “All’inizio è stata dura, la sera stessa del nostro arrivo ci fu un omicidio in strada, un regolamento tra bande. Un luogo dimenticato da Dio a pochi passi dalla Market Street. Lì gli homeless sono la stragrande maggioranza della popolazione in strada, quasi un calvario. Eppure vivono tra l’indifferenza dei residenti, tra ristoranti, teatri e sale da concerto e altri locali. Insomma, da tutto questo e molto altro nasce l’idea di Junk – Carne salata”, sintetizza l’autore. “Ringrazio fortissimamente la Pav per aver creduto in me ed avermi sostenuto. Un’altra persona che volevo ringraziare è Luciana Casale che mi ha dato un aiuto incredibile in fase di stesura e seguendo tutto il percorso creativo”.

Una storia che ha rischiato di non vedere mai la luce, quella scritta da D’Onofrio. O, almeno, di non vederla sotto forma di libro: poteva diventare un film. Un anno fa l’autore venne infatti contattato dalla casa cinematografica Caos film, che propose di far diventare l’idea alla base del futuro libro la sceneggiatura di un possibile lungometraggio, ma con i protagonisti ad agire in Italia, sullo sfondo di Roma. “Una proposta concreta. Volevano comprare i diritti dell’opera, mi invitarono a Torino per approfondire. Ma avrei dovuto riscrivere il libro. In un paio d’ore ho deciso di rifiutare, sia per motivi legati alle tempistiche di riscrittura, sia perché ne sarebbe venuta fuori una storia totalmente diversa”. Poi la pubblicazione con la Pav Edizioni, con libro ordinabile nelle librerie fisiche e disponibile anche su tutte le piattaforme online.





SINOSSI – Siamo a San Francisco, più precisamente nel quartiere di Tenderloin uno dei luoghi più pericolosi al mondo. In queste poche miglia quadrate è come se l’intera città rifugiasse tutti i propri peccati, le perversioni, i vizi ed i crimini più efferati, guerre tra gang rapine e spaccio poi chiudono il cerchio su questo grande falò.

Ed è proprio qui che prendono forma le storie di Junk, un uomo di cui non si conosce praticamente nulla e che vive in strada insieme al suo cagnolino Doggy e a Smitty, suo amico. Ci sono poi Carson, un giovane poliziotto con un passato anche lui tutto da delineare, Ramirez, suo collega sempre nei guai, e moltissimi altri. Tra questi Evelin, giovane ristoratrice che vive proprio sopra il suo piccolo locale e che presto incrocerà il suo destino con quello di Carson.

Ma cosa lega tutte queste vite? Qualcosa accaduta tantissimi anni prima, qualcosa di drammatico ed inquietante, tutti i loro fili sono legati a doppio nodo…