Vacanze 2022: sconti e bonus di cui è possibile usufruire

Una vacanza all’insegna del risparmio e a basso budget? Non c’è bisogno di rinunciare al piacere di viaggiare per vivere un’esperienza low cost, grazie ai tanti bonus previsti per quest’anno dagli enti pubblici come le amministrazioni regionali (e non solo). Per esempio, chi lo scorso mese di novembre è stato in grado di aggiudicarsi il bonus terme ha l’opportunità di sfruttare, entro il mese di agosto, i 200 euro senza ISEE: un buon modo per rilassarsi senza pensare troppo al portafoglio e godersi la propria vacanza in santa pace. In teoria la scadenza del voucher terme è stata prorogata al 30 giugno; tuttavia se si usufruire entro questa data del primo giorno, poi, il pacchetto può essere esaurito nei 45 giorni successivi. Gli Italiani possono usufruire del bonus vacanze 2022, puoi leggere l’approfondimento su BlowingPost per scoprire come riceverlo e chi ne ha diritto.

Gli sconti per viaggiare

Sempre per andare in vacanza, si può approfittare del 30% di sconto previsto da Italo Treno o del 15% di sconto garantito da Ita Airways a chi possiede e utilizza la Carta Giovani Nazionale. Si tratta di una iniziativa che è stata da poco introdotta dal governo e che può essere attivata a costo zero usando solo l’applicazione IO. In breve tempo si ha la possibilità di accedere a una vasta gamma di sconti sulle offerte Internet, sulle bollette, sul tempo libero, sui vestiti e appunto sui viaggi. Per esempio, prenotando una camera in una struttura ricettiva tramite Federalberghi o usando la piattaforma di Booking, lo sconto garantito è del 5%. Ma non è ancora tutto, perché la compagnia Costa mette a disposizione di chi sceglie una delle sue crociere uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno.





Per chi è valida la Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale può essere richiesta e usata da uomini e donne che non hanno ancora compiuto 36 anni, e dà diritto a una vasta gamma di sconti, in alcuni casi addirittura del 30%, così come a vantaggi relativi a prenotazioni di viaggi, soggiorni o altre esperienze di mobilità. L’iniziativa è valida per i giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, e permette di usufruire di sconti su diverse attività tipiche della stagione estiva, come le terme, le palestre e le piscine, ma anche sulle crociere, sulle prenotazioni di strutture ricettive (come abbiamo visto, se effettuate con Federalberghi o Booking) e sui trasporti, dagli aerei ai bus, passando per i treni.

Il bonus vacanze 2022 per il Lazio

Al di là delle proposte previste dalla Carta Giovani Nazionale, esistono iniziative a livello ragionale che rappresentano occasioni molto interessanti. Nel Lazio, per esempio, c’è un bonus ad hoc che prevede la possibilità di usufruire di un soggiorno di una notte gratuito per ciascun soggiorno della durata di due, tre o quattro notti. Se, invece, il soggiorno dura cinque o più notti, le notti gratuite in più sono ben due. Si tratta, come si può facilmente intuire, di una chance che non ci si può lasciar sfuggire per ammirare da vicino le bellezze della regione.

Come accedere al bonus del Lazio

Per prenotare e richiedere il bonus vacanze nel Lazio non si deve fare riferimento ad alcuna piattaforma particolare né a procedure specifiche. Tutto quel che si deve fare è prenotare la vacanza in una delle strutture che hanno deciso di aderire a questa iniziativa. Giunti a destinazione, il bonus si attiva in automatico. La lista delle strutture aderenti è presente sul sito web della Regione. Sono più di 300, distribuite in tutte le province: non solo a Roma città, quindi, ma anche lungo il litorale, nell’entroterra fra i monti e sulle colline tra i castelli. Come dire: ce n’è per tutti i gusti, tra case vacanze, hotel, campeggi, agriturismi e bed and breakfast.

Chi può usufruire del bonus

Il bonus può essere fruito fino al prossimo 30 novembre, e per accedervi non è necessario soddisfare requisiti particolari: tutti possono richiederlo e ottenerlo, a prescindere dal reddito e dal valore ISEE. Non solo: questa iniziativa è valida sia per i turisti italiani che per quelli stranieri. Si tratta di un modo per incrementare la presenza dei turisti nel Lazio, non limitandola alla sola città di Roma.