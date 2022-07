Minacce e resistenza a pubblico ufficiale: due giovani denunciati

Durante la notte dello scorso 14 luglio, il personale della Squadra volante della Questura di Latina è intervenuto in piazzale dell’Ambrosia, in località Latina Scalo ove era stata segnalata la presenza di una persona armata di pistola.

Sul posto, le due pattuglie intervenute iniziavano una perlustrazione della zona, riuscendo a rintracciare un uomo che corrispondeva alle descrizioni forni alla Centrale Operativa della Questura, il quale effettivamente brandiva una pistola mentre si trovava in compagnia di una seconda persona.





Il predetto veniva immediatamente disarmato dai poliziotti, ma con la complicità dell’amico entrambi tentavano di opporre ferma resistenza agli agenti colpendoli ripetutamente, minacciandoli di future ritorsioni nei loro confronti, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

La perquisizione personale consentiva di rinvenire, su uno dei due fermati, un caricatore ed un colpo a salve, mentre in un’aiuola poco distante gli operatori di polizia trovavano la scatola dell’arma con all’interno 46 munizioni 8mm a salve. I successivi accertamenti sull’arma, infatti, permettevano di verificare che la stessa era una pistola a salve.

Gli stessi, entrambi 24enni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per minacce e resistenza a P.U.